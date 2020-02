Speciale energia: Russia, completata saldatura reattore centrale nucleare turca di Akkuyu

- Lo stabilimento della società russa Atommash (sussidiaria della società nucleare statale russa Rosatom) a Volgodonsk, nella regione di Rostov, ha completato la saldatura delle giunture di un nuovo reattore nucleare per la centrale di Akkuyu, in Turchia. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. “Gli specialisti dello stabilimento hanno completato la saldatura della giuntura finale, collegando le due metà del corpo del reattore”, si legge nel documento. Stando alle informazioni diffuse, le operazioni di saldatura hanno richiesto 10 giorni: una volta completate, il corpo del reattore, dal peso di circa 320 tonnellate, è stato trasferito in una fornace dove sarà trattato termicamente per altri due giorni. (Rum)