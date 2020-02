India: stupro di gruppo di Delhi, famiglia vittima chiede nuovo mandato di esecuzione

- Il Tribunale distrettuale di Patiala, uno dei sei di Nuova Delhi, ha ascoltato oggi la richiesta, presentata dalla famiglia della vittima, di un nuovo mandato di esecuzione delle condanne a morte per lo stupro di gruppo e l’omicidio della giovane Jyoti Singh, nota come Nirbhaya, avvenuto nella capitale nel dicembre del 2012. Il giudice incaricato, Dharmender Rana, tuttavia, non è giunto a una conclusione e ha aggiornato l’udienza a domani. Il padre di uno dei condannati, Pawan Gupta (25 anni), che non ha ancora presentato né l’istanza di ultimo grado (“curative petition”) né la domanda di grazia, ha chiesto più tempo, sostenendo di non aver trovato un avvocato che rappresenti il figlio. L’Autorità distrettuale per i servizi legali (Dlsa) gli ha fornito una lista di nomi. Asha Devi, la madre della vittima, ha protestato fuori dal tribunale chiedendo giustizia alla Corte suprema e al governo di Nuova Delhi. Oggi scadono i sette giorni concessi il 5 febbraio dall’Alta corte di Delhi ai condannati per esercitare il diritto di adire le vie legali ancora disponibili. La stessa corte in quell’occasione ha anche respinto la richiesta di ordinare l’esecuzione dei due condannati che in quella data le avevano esaurite: Mukesh Singh (32 anni) e Vinay Sharma (26). Il governo centrale e quello di Nuova Delhi sono ricorsi alla Corte suprema, che ha dichiarato ammissibile la petizione e ha fissato un’udienza per domani. Alla massima autorità giudiziaria si è rivolto anche il quarto condannato, con un ricorso contro il rigetto della domanda di grazia da parte del presidente della Repubblica. (segue) (Inn)