Sanità Lazio: Ciacciarelli (Lega), sospensione servizio trasfusionale domiciliare, Asl ha risposto a mia lettera

- "Ho ricevuto la risposta alla mia lettera in cui denunciavo la sospensione del servizio trasfusionale domiciliare a Cassino. Il manager Asl Lorusso mi ha scritto che la cosa non gli risulta, e che l'assenza del personale infermieristico deputato a ciò è stata tempestivamente coperta. L'impressione è quella che al direttore generale la situazione non sia stata descritta come è stato fatto a me... In ogni caso il mio impegno continua, proseguirò nel denunciare e segnalare tutti i disservizi che i nostri cittadini sono costretti a subire, così come ho sempre fatto. Mi batterò soprattutto per la difesa dei pazienti più deboli come quelli oncologici ed ematologici protagonisti del disservizio che mi era stato segnalato in data 4 febbraio a cui è seguita la mia lettera alla Asl del giorno seguente." Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio della Lega Pasquale Ciacciarelli. (Com)