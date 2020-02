Speciale energia: l'Egitto firma un protocollo d'intesa con l'agenzia statunitense Ustda

- Il ministero del Petrolio dell’Egitto ha firmato oggi un protocollo d'intesa con la US Trade and Development Agency (Ustda) a margine della conferenza Egyps 2020 aperta ieri al Cairo. L‘accordo è teso a coprire tutti gli aspetti della futura cooperazione nel settore dell'energia tra i due paesi. "Il protocollo d'intesa (...) riflette l'impegno del governo degli Stati Uniti in Egitto e il nostro sostegno alla trasformazione del settore petrolifero egiziano", ha affermato l'ambasciatore degli Stati Uniti al Cairo, Jonathan Cohen. "La collaborazione della Ustda con l'Egitto è una priorità chiave", ha affermato Tom Hardy, direttore ad interim dell’agenzia statunitense. "Stiamo fornendo competenze tecniche, formiamo gli esperti e offriamo soluzioni al settore privato per far avanzare l'infrastruttura di alta qualità che l'Egitto può utilizzare per diventare un importante hub energetico", ha continuato Hardy. (Cae)