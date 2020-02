Speciale energia: Zambia, il 17 marzo a Lusaka evento su settore rinnovabile promosso da ambasciata d’Italia

- Si terrà il prossimo 17 marzo a Lusaka l’evento “Climate Change and Renewable Energies in Zambia”, promosso e organizzato dall’ambasciata d’Italia nel paese africano, in collaborazione con la Fondazione Res4Africa e l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice). Al convegno, che sarà ospitato presso il Centro culturale Zambia-Italia di Lusaka, è prevista la partecipazione, fra gli altri, del ministro dell’Energia zambiano Matthew Nkhuwa; del ministro dello Sviluppo nazionale e della pianificazione Alexander Chiteme; dell’ambasciatore d’Italia a Lusaka, Antonino Maggiore; dell’ambasciatore dell’Unione europea in Zambia, Jacek Jankowski; del segretario generale della Fondazione Res4Africa, Roberto Vigotti. L'evento ha lo scopo di delineare e coltivare opportunità di collaborazione nel campo delle energie rinnovabili, come risposta alla crisi climatica, discutere le garanzie finanziarie e alcuni degli ostacoli principali agli investimenti e facilitare incontri business-to-business. In seguito alla firma di un protocollo d'intesa tra il ministero dell'Ambiente italiano e quello dello Zambia, le competenze di entrambi i paesi creeranno uno scambio di conoscenze estremamente fruttuoso sulle questioni relative ai cambiamenti climatici. (Res)