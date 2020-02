Energia: Zambia, il 17 marzo a Lusaka evento su settore rinnovabile promosso da ambasciata d’Italia (2)

- La Fondazione Res4Africa sostiene dal 2018 le parti interessate ad una transizione all’energia pulita in Zambia e si impegna a proseguire questo sostegno anche in futuro. La più recente collaborazione tra Res4Africa, Enel Foundation, Cesi, ministero dell'Energia, Zesco ed Erb ha portato a uno studio di integrazione della rete delle energie rinnovabili, che ha valutato la quantità massima di energia rinnovabile variabile che può essere integrata nella rete mantenendo la sua stabilità. L'evento del 17 marzo offrirà l'opportunità di discutere anche i risultati di questo studio. Recentemente gli effetti del cambiamento climatico sono diventati evidenti in tutto il mondo con temperature da record che hanno provocato incendi senza precedenti in Amazzonia e in Australia. Anche lo Zambia non è stato risparmiato, poiché le recenti siccità non sono diventate solo un ostacolo per la fornitura sicura e sufficiente di elettricità nel paese, ma anche per la crescita economica e la produzione agricola. Di fronte a una crisi climatica imminente e aiutata dal rapido progresso tecnologico, si osserva una tendenza verso lo sviluppo su larga scala delle energie rinnovabili in tutto il mondo. Una tendenza che presenta molti benefici soprattutto per i paesi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, come lo Zambia. (segue) (Res)