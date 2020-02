Energia: Zambia, il 17 marzo a Lusaka evento su settore rinnovabile promosso da ambasciata d’Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poiché l'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) prevede che fino al 2040 verranno aggiunti circa 260 gigawatt (Gw) di capacità installata in Africa, che rappresentano il 69 per cento della capacità totale appena aggiunta, saranno necessari circa 1 miliardo e 500 milioni di dollari di investimenti in attività sia di generazione che di rete. Il futuro del settore energetico dell'Africa svolgerà un ruolo cruciale nell'Agenda 2063 “L'Africa che vogliamo”, poiché sarà fondamentale per lo sviluppo locale sostenibile e la mitigazione dei cambiamenti climatici. Essendo esposto a radiazioni solari fino a 3 mila ore all'anno, lo Zambia ha un enorme potenziale nel settore fotovoltaico: sbloccare questo potenziale in modo economico sarà la chiave per fornire elettricità sostenibile a tutti. La diversificazione del mix energetico con fonti rinnovabili variabili porterà vantaggi in termini di costi e affidabilità in aggiunta agli impatti climatici positivi. (Res)