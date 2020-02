Teatro Eliseo: Barbareschi, Raggi non risponde e Bergamo dice che c'è magistratura

- "Tutti si dicono dispiaciuti, ma la Raggi non ha mai risposto al telefono, Bergamo dice che non può perchè c'è la magistratura, ma non so cosa vuol dire. Forse non lo sa neanche lui. Se chiude il teatro, se chiudono i teatri muore la cultura, c'è la galera. Sono stufo di vedere persone che dicono una cosa e poi ne fanno altre". Lo ha detto Luca Barbareschi ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa convocata a seguito della passo indietro sull'emendamento al decreto legge Milleproroghe con il quale il teatro avrebbe usufruito di 4 milioni all'anno per tre anni.(Rer)