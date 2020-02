Argentina: inizia oggi missione Fmi a Buenos Aires, focus su proposta ristrutturazione debito estero (4)

- La missione del Fondo monetario avrà accesso per la prima volta nel corso di questa settimana alle proiezioni sui conti pubblici del ministro dell'Economia, Martin Guzman, per valutarne sia la consistenza che il grado di realismo. Secondo queste cifre l'anno in corso dovrebbe chiudere con un avanzo fiscale tra l' 0,5 e lo 0,8 per cento del Pil, stima che dovrebbe migliorare ulteriormente e consolidarsi negli anni successivi fino al 2024. Sarebbero queste le proiezioni che lo stesso Fernandez avrebbe inoltre anticipato anche negli importanti bilaterali tenuti la scorsa settimana in Europa con i capi di governo di Italia, Francia, Germania e Spagna, nel corso dei quali ha chiesto sostegno per la proposta argentina di ristrutturazione del debito estero. (segue) (Abu)