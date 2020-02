Argentina: inizia oggi missione Fmi a Buenos Aires, focus su proposta ristrutturazione debito estero (5)

- Un importante appoggio al governo di Alberto Fernandez sul negoziato con il Fondo monetario internazionale è arrivato anche da papa Francesco, intervenuto al convegno "Nuove forme di solidarietà", organizzato la settimana scorsa dalla Pontificia accademia delle Scienze sociali, nella Casina Pio IV in Vaticano. In quella occasione, ed in presenza sia del direttore del Fmi, Kristalina Georgieva, e del ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, Bergoglio ha affermato che "è certamente giusto il principio che i debiti devono essere pagati", ma che "non è lecito esigere o pretendere il loro pagamento quando questo significa imporre di fatto opzioni politiche tali che possono portare alla fame e alla disperazione popolazioni intere", ha detto il papa argentino. "Non si può pretendere che i debiti contratti siano pagati con sacrifici insopportabili", ha aggiunto. (segue) (Abu)