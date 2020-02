Argentina: inizia oggi missione Fmi a Buenos Aires, focus su proposta ristrutturazione debito estero (6)

- Sempre nel corso del convegno economico in Vaticano, il direttore dell'Fmi Kristalina Georgieva ha detto a sua volta che l'istituzione finanziaria internazionale da lei diretta è impegnata a tentare "di stabilizzare" l'economia argentina che attraversa un momento "molto delicato". La stessa Georgieva intervenendo al termine del discorso del pontefice, ha ribadito che intende orientare l'Fmi maggiormente in direzione di una cultura solidaristica e per una crescita inclusiva, anche in America latina. (segue) (Abu)