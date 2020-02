Libia-Italia: colloquio Sarraj-Di Maio, focus su cooperazione bilaterale e ultimi sviluppi nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi sviluppi della crisi in Libia e i principali dossier di cooperazione congiunta tra Roma e Tripoli sono stati al centro dei colloqui tenuti oggi nella capitale libica fra il presidente del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, e il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Lo riferisce un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook del Gna, secondo cui all’incontro “hanno partecipato funzionari politici, militari e della sicurezza di entrambe le parti”. La nota precisa che “il ministro italiano ha ribadito il sostegno e la solidarietà dell’Italia al Governo di accordo nazionale e al popolo libico, oltre che il sostegno alla soluzione politica e ai risultati della Conferenza di Berlino, i più importanti dei quali sono la cessazione delle ingerenze straniere, l’imposizione dell’embargo sulle armi, l’istituzione del cessate il fuoco e la creazione di meccanismi efficaci per attuarlo”. Da parte sua, Sarraj “ha accolto con favore la visita del ministro italiano e ha elogiato gli sforzi fatti dall’Italia negli ultimi anni per aiutare la Libia a uscire dalla crisi”. Incontri come quello di oggi, “offrono l’opportunità di tenere consultazioni e avere uno scambio di opinioni”, ha aggiunto Sarraj. (segue) (Lit)