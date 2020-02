Libia-Italia: colloquio Sarraj-Di Maio, focus su cooperazione bilaterale e ultimi sviluppi nel paese (2)

- Il premier della Libia ha dichiarato che “per fermare le negative ingerenze straniere e per garantire l’impegno dell’aggressore (il generale Khalifa Haftar) nei confronti dei risultati della Conferenza di Berlino è necessaria una posizione ferma da parte della Comunità internazionale”. Senza questo approccio, prosegue il Gna, “continuerà l’afflusso di armi e l’aggressore continuerà le sue violazioni”. Inoltre, Sarraj e Di Maio hanno discusso della “chiusura delle forze dell’aggressore dei siti petroliferi e delle modalità per affrontare gli effetti catastrofici di questo comportamento che colpisce tutti i libici”. Infine, le parti hanno discusso del “coordinamento congiunto per affrontare l’immigrazione illegale” e “dell’importanza dello sviluppo del territorio”. A tal riguardo Sarraj ha ringraziato l’Italia per "il sostegno fornito alle municipalità in questo periodo difficile", conclude la nota. (Lit)