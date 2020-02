Teatro Eliseo: Barbareschi, con quale faccia Gualtieri si candida a Roma dopo aver chiuso teatro?

- "Con quale faccia un ministro come Gualtieri, che chiude il teatro, si candiderà qui a Roma, come farà lo slogan? Votatemi che vi chiuderò i teatri". Lo ha detto il direttore artistico del Teatro Eliseo Luca Barbareschi, nel corso di una conferenza stampa convocata a seguito della passo indietro sull'emendamento al decreto legge Milleproroghe con il quale il teatro avrebbe usufruito di 4 milioni all'anno per tre anni. (Rer)