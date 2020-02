India: Kashmir, Corte suprema rinvia udienza su proroga custodia preventiva di Omar Abdullah (2)

- Nella petizione presentata dalla sorella si contesta il dossier in base al quale l’amministrazione ha giustificato l’invocazione del Psa, in cui si legge, tra l’altro, che “l’ideologia del soggetto propende per pensieri radicali che ha anche trasformato in azioni”, che “il soggetto è una figura popolare tra le masse e ha un enorme potenziale per catalizzare l’energia della gente comune verso qualunque causa” e che è stato capace di “raccogliere voti perfino durante il picco della militanza e del boicottaggio delle elezioni”. Per la difesa si tratta “materiali palesemente falsi e ridicoli” che accusano il detenuto di essere popolare e di aver “convinto la gente a partecipare alle elezioni e a esercitare il diritto democratico al voto nonostante le minacce da parte dei militanti”. La difesa, inoltre, ha ricordato che nei suoi ultimi tweet, il 4 agosto, Abdullah esortò il popolo kashmiro a mantenere la calma. (segue) (Inn)