Russia: Putin, crescita del Pil al 2,3 per cento nell’ultimo trimestre del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Federazione Russa ha registrato una crescita del 2,3 per cento nell’ultimo trimestre del 2019. Lo ha dichiarato il capo dello Stato, Vladimir Putin, che questa mattina ha incontrato una serie di funzionari governativi per discutere il contesto economico nazionale e i risultati raggiunti lo scorso anno. “Stando alle stime preliminari, la crescita annuale del Pil si è attestata ad 1,3 punti percentuali nel 2019, per poi aumentare a 2,3 nel corso dell’ultimo trimestre”, ha detto Putin, sottolineando la necessità di avviare un nuovo ciclo di investimenti basato sul coordinamento tra il governo e la Banca centrale.(Rum)