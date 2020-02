Difesa: conclusa missione delegazione Camera deputati a Gibuti

- Si è conclusa la missione di una delegazione della commissione Difesa della Camera dei deputati nella Repubblica di Gibuti. La missione, durata 48 ore, ha avuto come obiettivo quello di approfondire temi di rilevanza e attualità per l’azione dell’Italia nel campo della diplomazia militare. È quanto si legge in una nota. “Ospiti della Base militare italiana di supporto, al comando del colonello Michele Chiedi, abbiamo toccato con mano uno degli impegni più apprezzabili per una regione che – sempre più – è snodo principale di assetti geopolitici e strategici per l’Italia. Grazie anche a progetti ad alto impatto maturati dalla Cellula CiMiC Group, la presenza militare italiana a Gibuti è oggi solido riferimento per la popolazione locale”, hanno commentato i parlamentari al rientro dalla missione presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare. “L’azione dell’insediamento militare italiano si incentra principalmente sul supporto logistico ed operativo a favore dei nostri contingenti impiegati in missioni internazionali nell’area del Corno d’Africa, del Mar Rosso, dell’Oceano Indiano e nelle zone limitrofe, ma anche per le numerose attività imprenditoriali che qui trovano una importante nicchia per lo sviluppo di interessi economici”, hanno detto. (segue) (Com)