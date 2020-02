Difesa: conclusa missione delegazione Camera deputati a Gibuti (2)

- Di notevolissima attenzione “l’attività della Missione formativa e addestrativa italiana (Miadit), condotta da reparti specializzati dell’Arma dei Carabinieri, a supporto delle forze locali, principalmente nei settori della sicurezza e del controllo del territorio, nel solco delle iniziative di capacity building e stabilizzazione della Somalia e del consolidamento della Repubblica di Gibuti, parallelamente aumentando la sicurezza del nostro Contingente nazionale schierato a Gibuti”, hanno concluso. Soddisfatti i rappresentanti delle forze politiche in commissione Difesa, che hanno ringraziato il generale Luciano Portolano, comandante operativo di vertice interforze, che in alcuni momenti ha accompagnato la delegazione composta dal presidente Gianluca Rizzo e dagli onorevoli Giovanni Luca Aresta, Nicola Carè, Roberto Paolo Ferrari, Alberto Pagani, Matteo Perego di Cremnago e Renzo Tondo. (Com)