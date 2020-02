Ue: Patuanelli, prossima settimana a Bruxelles, escludere investimenti Green da calcolo deficit

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, rileva che sul calo della produzione industriale, "tutta l’Europa vive un momento di difficoltà" e anche per questo annuncia su Facebook: "La settimana prossima sarò a Bruxelles per discutere con la Commissione in merito ai prossimi passi da intraprendere per invertire il trend, in particolare sul tema dello scorporo degli investimenti Green dal calcolo del deficit e per rivedere le norme sugli aiuti di Stato". (Rin)