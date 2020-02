Pomezia: Daconto (Pd), conoscenza unico anticorpo a virus antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le scritte antisemite apparse davanti all'ingresso di due scuole di Pomezia dove sono in corso iniziative sulla memoria della Shoah sono la prova che ignoranza, violenza e indifferenza sono virus purtroppo ancora molto diffusi nella nostra società. La risposta degli stessi studenti del liceo dimostra però che gli anticorpi ci sono e che è proprio sull'educazione, la conoscenza, la memoria come strumento di cittadinanza attiva che bisogna continuare a investire per costruire una società rispettosa, inclusiva, consapevole". Lo dichiara in una nota Claudia Daconto della segreteria del Pd Roma e coordinatrice di Energia democratica Lazio. "Solo lunedì scorso con la viceministra dell'Istruzione Anna Ascani abbiamo partecipato presso il liceo Amaldi di Tor Bella Monaca a un'iniziativa sulla memoria dell'Olocausto in cui abbiamo anche ricordato la tragedia delle Foibe. Proprio in questa occasione la viceministra ha sottolineato che ogni forma di negazionismo non cancella solo la conoscenza ma la stessa coscienza delle persone. Per questo è fondamentale non abbassare mai la guardia, non essere indifferenti e investire sulla conoscenza perché è sulla capacità di riconoscersi in una memoria condivisa che si misura il livello di civiltà di un Paese", ha concluso Daconto. (Com)