Confindustria: Orsini, sostengo Pasini alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Federlegnoarredo Emanuele Orsini sostiene Giuseppe Pasini alla corsa alla guida di Confindustria. Lo ha detto a margine della presentazione della 59esima edizione del Salone del Mobile. “Confindustria - ha spiegato Orsini - è una macchina complicata, bisogna fare sintesi. Confindustria è il massimo sistema espressivo dell’industria italiana. Deve, per quanto mi riguarda, ritornare autorevole e saper dialogare con la politica in modo costruttivo. Credo che prima dei posti e dei ruoli ci siano i progetti. Giuseppe Pausini, dopo alcuni ragionamenti fatti assieme, credo sia la persona che in questo momento possa portare avanti i progetti di un comparto di filiera che sono più vicini e simili al nostro. Quindi oggi dico che il mio sostegno sta andando a Giuseppe Pasini, per portare avanti questo tipo di progetto”. Rispetto alle voci che davano anche lo stesso Orsini in corsa per la presidenza di Confindustria, il presidente di Federlegnoarredo, che non si è poi candidato al ruolo, ha spiegato: “La mia responsabilità credo sia quella di portare a termine un progetto che ho preso in carico, quello di Federlegnoarredo. Il consiglio di amministrazione del Salone del Mobile scade nel 2021 e ci sono cose che prima di essere abbandonate vanno capite bene, soprattutto dopo che si è ottenuta la fiducia da altri. Per me non viene prima la persona, ma i progetti”. E chi gli chiedeva se il suo sia stato un passo indietro, ha replicato: “Passi indietro, avanti o laterali. Quello che a me interessa è portare avanti delle idee, perché se mettiamo le idee al centro possiamo metterci il nome che vogliamo, ma se non mettiamo le idee al centro, io non sono interessato”.(Rem)