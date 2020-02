Milano: Sala, iscrizione di Borrelli al Famedio soluzione che mi soddisfa, può convincere anche famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è soddisfatto dalla soluzione di iscrivere il magistrato Francesco Saverio Borrelli al Famedio, per superare l’empasse dell’intitolazione di una via richiesta dal Movimento 5 Stelle, senza l’accordo della maggioranza e della giunta, a causa della regola del Comune di intitolare vie solo a dieci anni dalla morte del personaggio. “Mi soddisfa la soluzione dell’iscrizione al Famedio. Da quando sono sindaco io non abbiamo mai derogato e non derogheremo alla regola per cui bisogna aspettare che passino dieci anni dalla scomparsa”, ha detto Sala a margine della presentazione della 59esima edizione del Salone del Mobile. “Mi pare anche che la famiglia Borrelli - ha aggiunto il primo cittadino - sia totalmente convinta e che non vada proprio a cercare strumentalizzazioni su questo. Quindi anche per Borrelli è impensabile, perché la regola dei dieci anni per noi è una regola ferma su cui vorremmo rimanere. Un’iscrizione al Famedio li può convincere”.(Rem)