Pomezia: Rete studenti, sconvolti e arrabbiati, in prima linea contro antisemitismo

- "Questa mattina le studentesse e gli studenti del Liceo Pascal e dell’Istituto Largo Brodolini di Pomezia al loro ingresso a scuola sono stati accolti da scritte che recitano: 'calpesta l’ebreo' con una croce celtica finale e 'Anna Frank brucia' accompagnata da varie svastiche. Il Liceo Blaise Pascal si è subito attivato per condannare queste azioni e per cancellare queste scritte turpi che colpiscono nel cuore la casa degli studenti". Lo afferma in una nota la coordinatrice della Rete degli studenti medi Pomezia Chiara Martinelli. "Come studentesse e studenti siamo sconvolti ed arrabbiati per le scritte apparse questa mattina all’entrata di scuola. Chiunque abbia inviato questo messaggio vergognoso ha voluto colpire il luogo del sapere dove l’antisemitismo è giustamente condannato ogni giorno. Rifletteremo su questa vicenda nelle nostre scuole e reagiremo perché non possiamo permettere che certi atti passino inosservati. Noi studenti siamo in prima linea contro il razzismo, l’antisemitismo e l’intolleranza", conclude la nota.(Com)