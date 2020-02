Migranti: Nugnes, aspettiamo discontinuità

- "Giorni fa il ministero degli Interni con circolare ai prefetti ha provveduto all'aumento del compenso giornaliero per la gestione delle strutture i richiedenti asilo". Lo ha dichiarato la senatrice Paola Nugnes. "Si parla però di un aumento di soli quattro euro al giorno - ha proseguito - che porta la cifra da diciannove a ventitré euro/giorno per persona. Questi soldi sono pochi, meno di quelli per un canile. La cifra pre-decreti Salvini era di circa trentacinque euro/giorno, dieci in più degli attuali, eppure si vorrebbe far derivare da questo una discontinuità dal passato. Non c'è ancora alcuna manifesta discontinuità, o di cambio di marcia se non nei toni. Se i bandi pongono standards molto bassi non solo non saranno assicurate l'accoglienza, la cura e l'integrazione, ma si porranno le condizioni affinché a quelle gare si presentino società opache e sospette, come sembra sia la Ors, la holding internazionale che si è presentata in Sardegna per la gestione dei centri di detenzione per migranti e per i centri di accoglienza. Una società privata che gestisce la detenzione in Svizzera, molto chiacchierata per le sue attitudini poco ortodosse, che potrebbe persino essere un primo malaugurato passo verso la privatizzazione delle carceri circondariali in stile statunitense. Anche la proposta di revisione del Memorandum di intesa con la Libia di fatto da ancora soldi, mezzi e addestramento, in collaborazione con l'Ue, in cambio del fermo dei flussi, permettendo nei fatti di perpetuare un crimine contro l'umanità". (segue) (Ren)