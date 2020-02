Migranti: Nugnes, aspettiamo discontinuità (2)

- "La revisione dei decreti Salvini è una questione urgente - ha continuato Nugnes - non solo per cercare di riparare ai danni immani in termini di sicurezza, integrazione, welfare e perdita di posti di lavoro, ma è anche una questione politica importante e non più rinviabile. I decreti sicurezza di Salvini non vanno 'cambiati' ma abrogati, ma bisogna fare di più, rimettere mano al testo unico immigrazione e andare avanti in un quadro europeo di revisione del sistema in modo integrato. È ora di essere politicamente coraggiosi, ma questa maggioranza non è coraggiosa. Non stiamo parlando di crisi migratoria, questa è una crisi politica e di identità della Comunità Europea, del nostro paese e della sua politica, ma abbiamo la possibilità, gli strumenti e i numeri, per combattere questa crisi, se lo vogliamo", ha concluso Nugnes. (Ren)