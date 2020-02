Rifiuti: Presutto (M5s), furto ai danni di Asia Napoli atto gravissimo

- "1 milione di euro rubato alle casse dell'Asia, sotto il naso di tutti, fino a quando la Guardia di finanza non ha fermato i 14 ladri che continuavano a prelevare la benzina dai mezzi per la raccolta dei rifiuti". Lo ha dichiarato in una nota il senatore M5s, Vincenzo Presutto. "Il furto subito da Asia è un atto gravissimo - ha proseguito - Fa rabbia soprattutto perché chi ci rimette alla fine è sempre il cittadino. A quanto si apprende il furto di carburante ai danni della partecipata del Comuni di Napoli è di circa un milione di euro, peraltro pare per mano proprio di alcuni dipendenti. Una vera e propria organizzazione criminale, fermata dall'ottimo lavoro del nucleo provinciale dei baschi verdi di Napoli, peccato che venga coinvolta in questo scandalo di nuovo la nostra città. Da napoletano lo dico: basta, meritiamo altro", ha concluso Presutto.(Ren)