Vietnam-Ue: Parlamento europeo approva accordo di libero scambio (2)

- In una votazione distinta, il Parlamento ha approvato con 407 voti favorevoli, 188 contrari e 53 astensioni, un accordo di protezione degli investimenti che prevede un sistema di tribunale degli investimenti con giudici indipendenti per risolvere le controversie tra investitori e Stato. Una volta che il Consiglio avrà formalmente concluso l'accordo commerciale e le parti si saranno notificate reciprocamente la chiusura delle loro procedure, il testo potrà entrare in vigore. Affinché l'accordo sulla protezione degli investimenti entri in vigore invece, i Parlamenti degli Stati membri dell'Ue dovranno prima ratificarlo. (segue) (Beb)