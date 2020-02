Vietnam-Ue: Parlamento europeo approva accordo di libero scambio (3)

- Il Parlamento europeo ha spiegato che il Vietnam è il secondo partner commerciale dell'Ue all'interno dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) dopo Singapore, con scambi di merci per 47,6 miliardi di euro all'anno e 3,6 miliardi di euro in servizi. Le esportazioni dell'Ue verso il paese hanno una crescita compresa tra il 5 e il 7 per cento all'anno, eppure il deficit commerciale dell'Ue con il Vietnam è stato di 27 miliardi di euro nel 2018. Le principali importazioni dell'Ue dal Vietnam comprendono apparecchiature per le telecomunicazioni, abbigliamento e prodotti alimentari. In Vietnam, l'Unione europea esporta principalmente beni quali macchinari e attrezzature di trasporto, prodotti chimici e prodotti agricoli. (Beb)