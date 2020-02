Pomezia: scritte antisemite su scuole, Anpi "nazifascismo è piaga"

- Sono apparse nella notte scritte antisemite e simboli nazisti davanti ad alcune scuole di Pomezia. E' la denuncia del comitato provinciale dell'Anpi di Roma che "esprime la più dura condanna per le scritte antisemite e i simboli nazisti che 'ignoti' hanno lasciato davanti ad alcune scuole di Pomezia. Il nazifascismo è una piaga costata milioni di morti, sconfitta dalla storia grazie al sacrificio di decine di migliaia di giovani, donne e uomini che hanno lottato per riconquistare la libertà e la dignità di ogni essere umano. Oggi tenta di rialzare la testa approfittando della crisi economica, culturale e sociale che attanaglia il nostro Paese, ma sarà nuovamente sconfitto", si legge nella nota. L'Anpi provinciale di Roma chiede fermamente alle autorità competenti di individuare e sanzionare severamente gli autori delle infami scritte, e che, applicando le leggi, sciolgano tutte le organizzazioni che al nazismo e al fascismo si richiamano. Invita la cittadinanza alla mobilitazione che si svolgerà nelle prossime ore, per la difesa della democrazia e della Costituzione", conclude l'associazione nazionale partigiani d'Italia. (Rer)