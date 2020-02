Bosnia: premier Tegeltija, attendo compromesso su nuova strategia per processare criminali di guerra

- Il premier del governo centrale bosniaco Zoran Tegeltija ha ribadito il proprio invito a "raggiungere un compromesso interno" tra gli attori politici bosniaci sull'approvazione della nuova strategia per processare i criminali di guerra. Tegeltija ha affermato in una dichiarazione riportata oggi dal quotidiano "Nezavisne novine" che la nuova proposta "era inserita nell'ordine del giorno dell'ultima seduta del consiglio dei ministri, ma la voce è stata in seguito annullata su richiesta dei ministri bosniaci musulmani". Tegeltija ha dichiarato che la nuova strategia dovrebbe essere approvata in quanto "concordata tra gli esperti all'interno della Bosnia". (segue) (Bos)