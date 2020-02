Bosnia: premier Tegeltija, attendo compromesso su nuova strategia per processare criminali di guerra (2)

- Il primo ministro di Sarajevo ha ricordato che "l'approvazione della strategia rappresenta una delle 14 priorità fondamentali che la Bosnia deve rispettare nel processo di avvicinamento all'Ue". La scorsa settimana, il vicepremier e ministro degli Esteri Bisera Turkovic ha chiesto di rinviare la discussione della revisione della strategia sui processi per crimini di guerra. Il ministro del Commercio estero, il serbo Stasa Kosarac, ha sostenuto che "si tratta di una decisione sbagliata per il semplice motivo che il processo dura troppo a lungo; la Bosnia deve investire ulteriori sforzi per completare tutti i casi per crimini di guerra e il processo di approvazione della nuova strategia dura dal 2017, il che è un tempo molto lungo". Kosarac ha detto che la nuova strategia si pone l'obiettivo di "accelerare i processi, processare i casi più complessi e completare tutto il lavoro entro il 2023". (Bos)