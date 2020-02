Air Italy: concluso incontro al ministero, attesa per comunicato Mit-Mise

- È durato circa un'ora l'incontro al ministero dei Trasporti sulla vicenda della liquidazione della compagnia aerea Air Italy. Al termine della riunione, a cui ha partecipato il ministro Paola De Micheli, i due liquidatori della società, Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro, non hanno rilasciato dichiarazioni limitandosi ad un laconico: "Comunicherà il ministro". Nessun commento anche dal sottosegretario allo Sviluppo economico, Alessandra Todde. Potrebbe però essere diffuso a breve un comunicato congiunto fra ministero dei Trasporti e ministero dello Sviluppo economico. All'esterno del ministero, proprio nei minuti in cui era in corso il vertice, è arrivato anche uno dei 1200 dipendenti della società che, però, si è detto "ottimista" sul futuro della compagnia per cui lavora da oltre 20 anni. (Rin)