Medio Oriente: presidente Anp Abbas ed ex premier israeliano Olmert respingono piano Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex premier israeliano Ehud Olmert e il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas si sono detti pronti a riprendere i negoziati diretti interrotti nel 2008, respingendo il cosiddetto “accordo del secolo” annunciato lo scorso 28 gennaio dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’incontro tra Abbas e Olmert, avvenuto a New York a margine di una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è stato duramente criticato dal premier Benjamin Netanyahu. Il primo ministro israeliano ha accusato entrambi di voler minare il piano di pace degli Stati Uniti, definendo il colloquio “il punto più basso della storia israeliana". Rifiutando il piano Trump in una conferenza stampa congiunta tenutasi a margine di una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Abbas ha chiesto di riprendere i colloqui che aveva tenuto con Olmert quando quest'ultimo era il primo ministro israeliano nel 2008. Secondo Abbas, 12 anni fa erano stati fatti “progressi reali", e ora l’Anp sarebbe pronta a riprendere i colloqui sotto “l'egida del Quartetto internazionale, e non sulla base di un piano che prevede l’annessione e la legalizzazione degli insediamenti, distruggendo la soluzione dei due Stati". Nella conferenza stampa, Olmert ha definito Abbas “un uomo di pace”, contrario al terrorismo: “E’ l'unico partner nella comunità palestinese che rappresenta il suo popolo e che è pronto a negoziare”. I colloqui tra Olmert e Abbas si sono interrotti nel 2008 a causa di un processo per corruzione ai danni di Olmert e l’operazione militare israeliana lanciata nella Striscia di Gaza. Netanyahu è subentrato a Olmert come primo ministro nel 2009 e ha incontrato per l'ultima volta Abbas per negoziati diretti nel 2010. Successivamente Olmert è stato condannato e incarcerato per una serie di accuse di corruzione.(Res)