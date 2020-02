Finestra sul mondo: Germania, i Verdi da partito antisistema ad ancora di stabilità

- Dalle origini antisistema, i Verdi sono divenuti oggi “l'ancora di stabilità del sistema partitico tedesco”. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, notando la crisi in cui versano i partiti della Germania. L'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano sociale (Csu) paiono alla ricerca di una direzione, il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) è in piena emorragia di consensi e il Partito liberaldemocratico (Fdp) lotta per ottenere una qualche rilevanza. Intanto, si rafforzano le formazioni alle estremità dello spettro politico: Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti del radicalismo, e i post-comunisti di La Sinistra. In tale contesto, i Verdi si mostrano “maturi, calmi, impegnati a comunicare affidabilità, competenza e maturità per andare al governo”. Copresieduto da Annalena Baerbock e Robert Habeck, il partito ecologista “colma un vuoto al centro”, afferma Michael Luehmann, collaboratore dell'Istituto per la ricerca sulla democrazia dell'Università Giorgio Augusto di Gottinga in Bassa Sassonia. Secondo Luehmann, i Verdi sono “l'unico partito chiaramente per il giusto mezzo e chiaramente lontano dalla destra”. A tal riguardo, Luehmann osserva: “Più la Cdu è tentata di spostarsi a destra, più i Verdi ne trarranno beneficio”. In prospettiva, una maggioranza di governo senza i Verdi “non è più un'opzione particolarmente realistica”, mentre rimane difficile che la formazione possa esprimere il cancelliere. A ogni modo, i Verdi contendono ora alla Cdu il ruolo di primo partito in Germania. In particolare, gli ecologisti potrebbero approfittarne se i cristiano-democratici dovessero lasciare aperta ancora per mesi la questione della guida del partito, dopo le dimissioni annunciate il 10 febbraio scorso dalla presidente Annegret Kramp-Karrenbauer. Tuttavia, la domanda è se le aspettative dei Verdi non siano divenute troppo elevate. Nel partito, infatti, non è ancora stato risolto il contrasto tra l'ala dei realisti e quella dei radicali, che rimane in un equilibrio precario. A ogni modo, per la prima volta da quando furono fondati 40 anni fa, i Verdi si trovano in una situazione in cui “non solo sottolineano la loro indipendenza, ma la vivono anche”. Per “Handelsblatt”, paiono dunque finiti i tempi in cui i Verdi erano soltanto una stampella dei governi formati dagli altri partiti. (Sit)