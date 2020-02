Finestra sul mondo: Germania, il significato delle dimissioni della presidente della Cdu per le Forze armate

- Il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” si chiede quale sia per le Forze armate tedesche (Bundeswehr) il significato delle dimissioni dall'incarico annunciate il 10 febbraio scorso dalla presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer. Inoltre, Kramp-Karrenbauer ha rinunciato a candidarsi a cancelliere per il partito alle elezioni previste in Germania per il 2021, aggiungendo che continuerà a esercitare la presidenza della Cdu finché non si troverà un'alternativa. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, senza doversi più occupare della guida della Cdu e abbandonate le sue ambizioni di divenire cancelliere, il ministro della Difesa dovrebbe ora dedicarsi completamente alla risoluzione della notevoli carenze in personale, armi e materiali che da anni affliggono la Bundeswehr. Una situazione resa quasi paradossale dal fatto che gli stanziamenti per la difesa sono costantemente aumentati in Germania. Tuttavia, la Bundeswher rimane oppressa da un'eccessiva burocrazia, che pesa in particolare sugli approvvigionamenti. Vi è poi un'industria della difesa come quella tedesca che, sfruttando la scarsa concorrenza, ha potuto fornire alla Bundeswehr anche “carri armati, navi e aerei con una caratteristica in comune: non funzionano”. Annunciando le dimissioni da presidente della Cdu e rinunciando alla Cancelleria, Kramp-Karrenbauer può e deve ora dedicarsi completamente al ministero della Difesa, in particolare riformando la normativa in materia di approvvigionamenti. Altrimenti, conclude la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la presidente della Cdu “farebbe un grande favore al paese dimettendosi anche da ministro della Difesa”. (Sit)