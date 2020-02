Finestra sul mondo: Francia, Macron cerca di riallacciare rapporti con deputati maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un incontro avvenuto ieri all'Eliseo, il presidente francese Emmanuel Macron ha cercato di riallacciare i rapporti con i deputati della maggioranza dopo i malumori emersi in queste ultime settimane. Lo scrive il quotidiano francese “Le Monde”, spiegando che molti parlamentari della République en marche stanno manifestando delusione e sfiducia nei confronti del capo dello Stato. Macron ha quindi cercato di rimotivare le sue truppe, parlando dei prossimi obiettivi. “Vi chiedo unità” ha detto il presidente ai deputati presenti in sala nel corso di un incontro durato circa un'ora, durante il quale molti degli invitati hanno posto delle domande al loro presidente. L'immigrazione e la sicurezza saranno i due temi centrali nei prossimi mesi. Il titolare dell'Eliseo vuole però evitare di assumere un atteggiamento troppo orientato verso destra. “Il presidente ha vinto l'elezione del 2017 conciliando destra e sinistra, non vuole cambiare linea per il 2022 (anno delle elezioni presidenziali, ndr), afferma una fonte della presidenza. Macron si è mostrato disponibile ad ascoltare le richieste dei parlamentari in futuro.”Ho chiesto ai ministri di passare più tempo con voi”, ha detto il capo dello Stato. La serata si è conclusa con una serie di scambi informali tra il presidente e gruppi di deputati. (Sit)