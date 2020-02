Finestra sul mondo: Francia, Macron si concentra sull'ambiente in vista delle municipali

- A un mese dalle prossime elezioni municipali, il presidente francese Emmanuel Macron si posiziona come il difensore dell'ambiente. Lo scrive il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che il capo dello Stato oggi partecipa al vertice bimestrale del Consiglio di difesa ecologica all'Eliseo prima di una visita di due giorni sul Monte Bianco, dove verrà presentato un piano per la preservazione del sito. L'obiettivo è quello di far arrivare agli occhi dell'elettorato le misure prese in questo settore. “Non riusciamo di imprimere nell'opinione pubblica il fatto che siamo molto attivi”, afferma un membro del governo. Nel corso del vertice di oggi il presidente ha inserito in agenda alcuni punti come il piano per lo sviluppo ambientale delle amministrazioni, la creazione di nuovi spazi protetti e la lotta contro l'erosione delle coste marine. Il governo prevede altre iniziative nell'ambito della difesa ambientale, come la chiusura del primo reattore della centrale nucleare di Fessenheim, previsto per il 22 febbraio. Il governo assicura che queste iniziative non sono legate alle elezioni municipali previste a marzo ma rientrano in un calendario stabilito in precedenza. (Sit)