Finestra sul mondo: Regno Unito, la sinistra contro Salvini a Londra e Liverpool

- La sinistra britannica si sta mobilitando in vista della possibilità che il leader della Lega Matteo Salvini intervenga ad alcuni eventi organizzati dai suoi sostenitori a Londra e Liverpool. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", l'associazione Lega nel mondo ha iniziato a vendere i biglietti di appuntamenti in programma a marzo e aprile nelle due città, pubblicizzando la presenza di Salvini. Il "Guardian" raccoglie alcune prese di posizione di esponenti politici britannici fortemente contrari, come il sindaco laburista di Liverpool Steve Rotheram. In particolare, Rotheram ha dichiarato: "Se Salvini volesse davvero venire, sono sicuro che l'unico pubblico che troverà ad attenderlo sarà costituito da persone che vorranno dirgli cosa pensano dei fascisti come lui. Riceverà la stessa lezione impartita in passato in questa zona ad altri suoi amici di estrema destra, il bigottismo qui è considerato un anatema e l'odio e l'intolleranza non saranno mai benvenuti". A sua volta, Weyman Bennett, segretario dell'organizzazione Unite Against Fascism ("Uniti contro il fascismo") prevede "proteste pacifiche" contro l'eventuale visita del leader della Lega, al quale "bisogna resistere per la sua misoginia e il suo razzismo" nella tradizione del duce Benito Mussolini. Infine, per Sabby Dhalu dell'organizzazione Stand Up to Racism ("In piedi contro il razzismo): "Matteo Salvini è un istigatore di odio che deve la sua notorietà alla persecuzione dei migranti e dei profughi. E' essenziale che noi leviamo le nostre voci per impedire la sua visita; e se dovesse venire, per protestare contro di lui". (Sit)