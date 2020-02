Finestra sul mondo: Trasporti, Regno Unito, via libera ad alta velocità nel nord dell'Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sorprendendo tutte le aspettative, il primo ministro britannico Boris Johnson ha autorizzato la realizzazione "senza ulteriori rinivii" non solo della linea ferroviaria ad alta velocità HS2, ma di tale collegamento anche tra le principali città del nord dell'Inghilterra. La HS2 collegherà Londra, Birmingham, Manchester e Leeds e si intersecherà con la futura linea ad alta velocità "High Speed North" per unire Liverpool e Manchester a Leeds e York, a Sheffield e Hull, poi anche a Newcaste nell'estremo nord-est e a Carlisle alla frontiera con la Scozia. Johnson ha anche deciso di creare un ministero "ad hoc" per sovrintendere a questi lavori, che dureranno circa 20 anni e costeranno centinaia di migliaia di sterline. Per la stampa britannica si tratta di un'autentica "rivoluzione dei trasporti" (Sit)