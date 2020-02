Finestra sul mondo: Spagna, governo abbassa previsioni di crescita e attenua obiettivi di deficit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha abbassato la previsione di crescita del prodotto interno lordo (Pil) e stabilito un nuovo percorso di stabilità di bilancio per attenuare i ritmi della riduzione del disavanzo. La previsione di crescita dell'1,6 per cento per il 2020 rappresenta una riduzione di due decimi rispetto alle previsioni precedenti. Il ministro delle finanze, María Jesús Montero, ha annunciato che il governo ha anche concordato l'11 febbraio di riconfigurare il percorso di stabilità del bilancio stabilito dal governo conservatore di Mariano Rajoy nel 2017. Tale percorso fissava un obiettivo di disavanzo dello 0,5 per cento del Pil entro il 2020 e sperava di raggiungere la stabilità. La nuova previsione del governo per quest'anno è di ridurre il buco fiscale dal 2,4 per cento del Pil con cui ha chiuso l'anno scorso all'1,8 per cento, che rappresenta un adeguamento di circa 8.000 milioni di euro. Per il periodo 2021-2023, il divario tra entrate e spese pubbliche sarà rispettivamente dell'1,5 per cento, 1,2 per cento e 0,9 per cento. Ciò significa che la Spagna non raggiungerà il bilancio fiscale almeno fino al 2024. (Sit)