Finestra sul mondo: Spagna, Congresso dà il via libera a legge su eutanasia

- Il governo di Pedro Sanchez ha presentato ieri alle Cortes la sua legge per regolamentare l’eutanasia. Il provvedimento ha avuto il sostegno di tutti i gruppi del Congresso, ad eccezione del Partito popolare (Pp) e Vox. Anche i dieci deputati di Ciudadanos hanno appoggiato la proposta del governo. In totale, ha ricevuto 201 voti a favore, 140 contrari e 2 astensioni. Era la terza volta che il partito socialista presentava il testo per legalizzare l'eutanasia nel paese e, dopo il primo semaforo verde ottenuto ieri, il governo spera di trasformarla in legge entro l’estate. Il testo, che consente ai medici di dichiararsi obiettori di coscienza, passerà ora alla Commissione per la salute, dove i gruppi parlamentari negozieranno ad esaminare i suoi 19 articoli e quattro disposizioni aggiuntive. La legge prevede che l’eutanasia sia un diritto individuale di tutte quelle persone maggiorenni che, pur senza essere in pericolo di vita imminente, soffrono di una malattia grave, cronica o invalidante che provoca una sofferenza insopportabile e “decidono di richiedere e ricevere aiuto per morire anticipatamente”. (Sit)