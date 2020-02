Finestra sul mondo: Usa, agenzia antitrust apre inchiesta su Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Alphabet

- L'autorità antitrust degli Stati Uniti, la Federal Trade Commission (Ftc), ha aperto un'indagine sui colossi tecnologici statunitensi e sulle loro posizioni di monopolio in alcuni settori. I controlli della Ftc coinvolgono cinque società e fanno riferimento a oltre 100 acquisti che i gruppi avrebbero fatto in passato, fino al 2010 compreso. Le società coinvolte sono Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Alphabet, l'azienda che controlla Google. Il presidente della Ftc, Joseph Simons, ha fatto sapere che come risultato dell'inchiesta, il governo statunitense potrebbe chiedere ai colossi tecnologici di vendere alcune società acquistate in passato e liquidare i loro investimenti nel caso in cui ci fosse una violazione delle leggi antitrust. "Questa iniziativa consentirà alla Commissione di esaminare più da vicino le acquisizioni in questo importante settore e anche di valutare se le agenzie federali stiano ricevendo adeguata comunicazione delle transazioni che potrebbero danneggiare la concorrenza. Ciò ci aiuterà a continuare a mantenere aperti e competitivi i mercati delle tecnologie , a beneficio dei consumatori ", ha affermato Simons. (Sit)