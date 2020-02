Finestra sul mondo: Usa, il socialista Sanders si aggiudica le primarie del New Hampshire

- Il senatore socialista Bernie Sanders ha ottenuto la maggioranza delle preferenze espresse dagli elettori del New Hampshire in occasione delle primarie del Partito democratico Usa, che si sono tenute in quello Stato nella giornata di ieri, 11 febbraio. Sanders, portabandiera dell’ala progressista del partito, risulta in testa col 25,9 per cento delle preferenze. "Grazie a questa vittoria vinceremo anche le prossime", ha dichiarato il senatore,commentando l'esito delle primarie. "Questa vittoria è l'inizio della fine di Donald Trump. Sconfiggeremo il presidente più pericoloso della storia moderna di questo paese", ha aggiunto ancora il senatore del Vermont. L’ex sindaco di South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, segue Sanders col 24,4 per cento dei consensi. Al terzo posto la senatrice moderata Amy Klobuchar, che ha ottenuto circa il 20 per cento dei voti. Si conferma in fortissima difficoltà l’ex vicepresidente Usa Joe Biden, dato per mesi in vantaggio dai sondaggi e dai media vicini al Partito democratico: il 77enne, già vice di Barack Obama, ha ottenuto appena l’8,4 per cento dei consensi, e non otterrà nemmeno un delegato nel New Hampshire, dopo aver rimediato un insuccesso anche alle primarie dell'Iowa la scorsa settimana. (Sit)