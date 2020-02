Pomezia: Lena (Pd), scritte antisemite grave atto da censurare

- "Le scritte antisemite apparse questa mattina davanti a una scuola di Pomezia sono un atto gravissimo, da condannare con la massima forza. Arrivano per di più a poca distanza dalle celebrazioni della Giornata della memoria e durante un evento sulla conoscenza dell'Olocausto, che si stava svolgendo proprio nella stessa scuola". Così in una nota Rodolfo Lena, presidente della commissione Affari costituzionali e antimafia del Consiglio regionale del Lazio. "Quello che è accaduto ci spinge a lavorare ancora di più per sensibilizzare sul dramma della Shoah, partendo proprio dai giovani. E' nostro dovere impegnarci quotidianamente per costruire una cultura di opposizione a qualunque discriminazione, odio e intolleranza", conclude Lena. (Com)