Polonia: ministro Esteri Czaputowicz in visita in Finlandia

- Oggi e domani il ministro degli Esteri polacco, Jacek Czaputowicz, è in visita nella capitale finlandese Helsinki. Lo si legge in una nota del dicastero di Varsavia. Czaputowicz parteciperà alle celebrazioni per il centenario delle relazioni diplomatiche tra Polonia e Finlandia e parlerà con il suo omologo, Pekka Haavisto, e con il presidente finlandese, Sauli Niinisto. A Helsinki incontrerà anche i rappresentanti della Commissione Affari esteri del parlamento finlandese. E' prevista inoltre una visita al Museo Mannheimer e un incontro di Czaputowicz con i rappresentanti della locale comunità polacca. (Vap)