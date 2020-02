Campania: sindacati, solidarietà a lavoratori Acer

- "Esprimiamo alle Ooss che hanno indetto lo sciopero e a tutti i lavoratori la nostra solidarietà in questo momento di forte difficoltà che caratterizza la nascita dell’Acer". Lo hanno dichiarato in una nota Gaetano Oliva, segretario regionale Sila Federinquilini, Laura Di Mattia, segretario regionale Confial inquilini e Ciro Grillo, segretario regionale Federcasa aderente Confsal, in riferimento allo sciopero Acer Campania del 14 febbraio. "Riteniamo doveroso, in qualità di Ooss dell’utenza - hanno proseguito - essere al fianco dei lavoratori dipendenti per difendere questo ente che, con tutte le difficoltà e le diverse evoluzioni territoriali ha comunque garantito a migliaia di famiglie un alloggio dignitoso". "Purtroppo noi possiamo dire: lo avevamo detto! - hanno aggiunto le Ooss - Nelle poche occasioni che ci sono state offerte, in cui abbiamo interloquito con la Regione. La messa in liquidazione degli ex Iacp, la nascita del nuovo ente, il varo della pseudo riforma normativa dell’edilizia pubblica contrariamente alle rassicurazioni fornite è del tutto inconcludente! Una crisi nata decenni fa e che oggi emerge con tutte le sue contraddizioni. Si continua a guardare questo settore, all’edilizia pubblica in Campania come fosse un patrimonio immobiliare dimenticando di aggiungere 'sociale'! Anche questo fu detto, nei pochi incontri avutisi con i vertici della Regione; una riforma (se è vera) deve essere sostenuta finanziariamente fornendo anche i necessari supporti di uomini e mezzi normativi". (segue) (Ren)