Campania: sindacati, solidarietà a lavoratori Acer (2)

- "Il mancato coinvolgimento dei Comuni - hanno spiegato nella nota i segretari regionali Sila Federinquilini, Confial inquilini e Federcasa - la mancata istituzione del fondo sociale, la mancanza di norme che inseriscono la locazione permanente come standard urbanistico, l’inesistente finanziamento di un piano di investimenti, su più anni,per permettere il recupero di molti alloggi erp in gestione, la mancata possibilità, del nuovo Ente, di intervenire nella costruzione degli alloggi a canone moderato oggi effettuato solo da privati. Questo ed altro avevamo suggerito ma non ci hanno ascoltato! Ma continueremo nella lotta per estendere e rafforzare la socialità degli alloggi pubblici e per difendere i posti di lavoro", hanno concluso. (Ren)