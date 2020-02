Bambino Gesù: Enoc in udienza privata dal Papa, "regalo per miei 5 anni di presidenza"

- Il 12 febbraio 2015 Mariella Enoc veniva nominata presidente del Bambino Gesù. A 5 anni dalla guida dell'Ospedale pediatrico della Santa Sede, la ricorrenza ha coinciso idealmente con la partecipazione di Enoc a un'udienza privata concessa dal Santo Padre negli appartamenti di Santa Marta due giorni fa. "È stata una coincidenza imprevista e fortunata – commenta Mariella Enoc – ma l'ho vissuta come un regalo del Papa per il mio quinto compleanno al Bambino Gesù. Il Santo Padre ha avuto parole molto affettuose nei miei confronti, ha condiviso le scelte che stiamo facendo, mi ha incoraggiato ad andare avanti ed ha espresso grande apprezzamento per il lavoro dell'Ospedale". (segue) (Com)