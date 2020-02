Osa: oggi riunione per analizzare candidature a segreteria generale (2)

- Per vincere occorre avere i voti di almeno 18 dei 34 stati membri. Al momento la corsa vede in vantaggio il segretario uscente, forte in primis dell'appoggio degli Stati Uniti e di buona parte dei paesi aderenti al "gruppo di Lima", l'istanza regionale che punta a rimuovere Nicolas Maduro dalla presidenza del Venezuela. Una battaglia che Almagro ha portato avanti senza cedimenti e con tensioni che hanno portato il presidente Nicolas Maduro a proclamare l'uscita dall'ente panamericano. A favore della sua candidatura si è apertamente espresso il governo boliviano della presidente ad interim Jeanine Anez. "Oggi l’Osa è un organismo rilevante nelle Americhe. Ciò si deve a Luis Almagro e al suo coraggio di mettere la nostra organizzazione in prima fila nelle questioni per cui è stata creata”, ha detto il ministro degli Esteri, Karen Longaric, citando “la democrazia rappresentativa, il rispetto dei diritti umani, lo stato di diritto, la lotta alla corruzione e la cooperazione giuridica e la risoluzione pacifica dei conflitti”. (segue) (Was)