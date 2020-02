Osa: oggi riunione per analizzare candidature a segreteria generale (5)

- Il segretario generale uscente può contare anche sul voto del nuovo governo uruguayano. "Il presidente eletto Luis Lacalle Pou si è messo in contatto con Luis Almagro per manifestare il sostegno dell'Uruguay alla sua rielezione come Segretario generale dell'Osa", ha fatto sapere il ministro degli Esteri Ernesto Talvi, spiegando che la decisione "riafferma l'impegno con il sistema interamericano di relazioni, con i valori democratici e con i diritti umani". Un sostegno che segue il cambio di guida politica a Montevideo: Almagro è stato ministro nel governo di José Mujica, ma le sue posizioni sulla crisi venezuelana hanno portato a una rottura con la famiglia socialista uruguaiana. Tra i primi a congratularsi con Lacalle Pou dopo la vittoria al ballottaggio contro il candidato del Frente Amplio, Daniel Martinez, era stato proprio Luis Almagro. "Conteremo sull'Uruguay per lavorare sui temi della democrazia e dei diritti umani nelle Americhe", segnalava. (segue) (Was)